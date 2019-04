Bus Cotral prende fuoco: paura tra i passeggeri

Paura su un bus della Cotral in via Tiburtina all’Albuccione, davanti l’ex kartodromo della “Pista d’oro”. Il mezzo ha preso fuoco all'improvviso mentre era alla fermata. E' successo intorno alle 7. Si tratta di un mezzo diretto a Tivoli. Illeso l’autista e i passeggeri. Sul posto un equipaggio dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento, i carabinieri e il personale del 118. Inevitabili le ripercussioni sul traffico che, al momento, risulta rallentato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA