L'incidente è avvenuto mentre i bimbi stavano tornando a casa da scuola sull'autobus della linea Abbiategrasso - Motta Visconti, in provincia di Milano. I bambini coinvolti nell'incidente sarebbero tutti in buone condizioni, fa sapere l'Areu. L 'azienda regionale emergenza urgenza, ha dichiarato la maxiemergenza per il numero elevato di

coinvolti.



Sette persone tra adulti e

sono state portate in ospedale con lievi contusioni. Lo rende noto il 118. L'incidente è avvenuto attorno alle 15.30.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del bus di linea della ditta Stav sarebbe uscito di strada per evitare un'auto che aveva leggermente invaso la carreggiata provenendo dal senso opposto. Spostandosi sulla destra, è finito con le ruote in una cunetta laterale della strada.



La maggior parte delle persone a bordo ha rifiutato le cure mediche. Sette passeggeri, tra cui 3

, sono stati accompagnati in codice verde per le contusioni rimediate nell'urto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.



Anas fa sapere in una nota che la strada statale 526 «dell'Est Ticino» è temporaneamente chiusa al traffico tra Morimondo e Besate a causa di un incidente in località Fallavecchia (Milano) nel quale è rimasto coinvolto un autobus sbandato autonomamente. La viabilità è provvisoriamente indirizzata in loco sulla rete limitrofa.

