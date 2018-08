Bus distrutto dalle fiamme sul Gra sfiorato dalle auto

di Marco De Risi

L'incendio, per ragioni ancora da accertare, spiega l'Atac, ha interessato un bus della linea notturna N2 che stava rientrando in rimessa senza passeggeri a bordo. Non ci sono stati feriti. Sul posto, alla periferia di Roma, sono intervenuti i vigili del fuoco.



Il 10 agosto scorso ad andare a fuoco era stato un autobus della linea 046, nella zona di Tor Vergata, altra zona della periferia romana. Sono state coinvolte due auto in sosta ma non ci sono stati feriti. Ma la serie di roghi e principi di incendio sugli autobus a Roma è ormai lunga. Sarebbero a quota 18 dall'inizio dell'anno, la maggior parte su mezzi Atac. L'episodio più clamoroso in via del Tritone, l'8 maggio scorso, in pieno centro, dove un autobus è andato completamente distrutto dalle fiamme.

Ennesimo incendio su un autobus dell’Atac. Anche in questa occasione il mezzo è stato avvolto dalle fiamme che l’hanno distrutto. E’ accaduto intorno alle 5.40, nella carreggiata interna del Gra all’altezza per lo svincolo per la via Ardeatina. Il conducente stava portando l’autobus al deposito. Quindi, per fortuna, non c’era alcun passeggero sull’autobus. A un certo punto il guidatore ha visto del fumo uscire nella parte posteriore del mezzo. Ha fermato l’autobus ed è andato a controllare: ha visto nitidamente le fiamme che non è riuscito a domare con l’estintore di servizio. Pochi minuti e l’autobus è stato inghiottito dal rogo. Situazione di pericolo per gli automobilisti che sono stati costretti a passare a pochi centimentri dalla carcassa in fiamme. Sul posto i pompieri e la polizia stradale.