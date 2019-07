Un altro bus Atac in fiamme: paura in via di Portonaccio

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura questa mattina in via di Portonaccio, dove una coltre di fumo nero è fuoriuscita improvvisamente dal vano motore di un autobus dell’Atac della linea 409. È il quattordicesimo incendio che ha coinvolto i bus da inizio anno a. Una media quasi perfetta di due al mese.La colonna di fumo che si alza dal retro del bus è stata immortalata dai passeggeri e dai passanti: si vede il fumo bianco che si alza dalla parte posteriore del bus. L'autista che si era fermato poco prima alla fermata è stato avvertito da alcuni automobilisti che hanno urlato e suonato il clacson per segnalare l'incendio.«Dalle macchine attorno ci hanno avvertito di quello che stava accadendo - raccontano alcuni passeggeri - la parte posteriore di quell'autobus è chiusa non si vedeva nulla. Abbiamo subito avvertito un forte odore di bruciato, l'autista ha aperto le porte e siamo subito scappati dietro il primo angolo per paura che potesse accadere il peggio. Il fumo era davvero tanto. Abbiamo avuto molta paura».