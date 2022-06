Burgos, neonata muore in casa cinque giorni dopo il parto: ipotesi che non sia stata nutrita

Una neonata di cinque giorni è morta in casa a Burgos, paese in provincia di Sassari, dove era stata partorita. Sulla vicenda avvenuta in Sardegna c'è molto riserbo, ma l'ipotesi che si sta facendo avanti in questo momento è che sarebbe morta di inedia: dopo il parto non sarebbe stata nutrita in modo adeguato.

Il decesso della bambina, il cui corpicino sarà esaminato dal medico legale, è avvenuto a Burgos, un paese in provincia di Sassari. Tra le poche informazioni che filtrano c'è che la madre sarebbe una donna di appena 18 anni e che avrebbe partorito in casa.

Non si sa ancora a quando risalga con precisione la morte della bimba e chi abbia assistito la madre al momento del parto. I carabinieri stanno ascoltando familiari e conoscenti per fare chiarezza su tutti gli aspetti della vicenda.