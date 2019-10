Force Blue, Flavio Briatore prosciolto: «Reato in prescrizione»

Flavio Briatore e altre tre persone per intervenuta prescrizione nel processo sulla vicenda dello yacht Force Blue. I giudici hanno confermato la confisca dell'imbarcazione e di 3 milioni e 600 mila euro per equivalente. La Cassazione aveva annullato la sentenza con cui l'imprenditore era stato condannato a un anno e sei mesi dalla Corte d'appello di Genova.



La corte d'appello di Genova ha proscioltoe altre tre persone per intervenutanel processo sulla vicenda dello yacht. I giudici hanno confermato la confisca dell'imbarcazione e di 3 milioni e 600 mila euro per equivalente. La Cassazione aveva annullato la sentenza con cui l'imprenditore era stato condannato a un anno e sei mesi dalla Corte d'appello di Genova.

Lo yacht era stato sequestrato dalla Finanza nel 2010 al largo della Spezia. Per le accuse relative al concorso in false fatturazioni, la Cassazione aveva pronunciato l'annullamento senza rinvio «perché il fatto non sussiste» per Briatore e i coimputati, mentre riguardo all'accusa di avere usato il megayacht per uso diportistico in acque territoriali italiane dal luglio 2006 al maggio 2010, simulando un'attività commerciale di noleggio e, quindi, senza versare la dovuta Iva all'importazione per 3,6 milioni di euro, la Suprema Corte aveva disposto l'annullamento con rinvio a un'altra sezione della Corte d'appello di Genova.

