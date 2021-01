Brescia, marito e moglie morti in montagna: sono scivolati davanti alla figlioletta che ha visto tutto

Sono morti davanti alla figlia di 5 anni: Valeria Coletta e il marito Fabrizio Martino Marchi, hanno perso la vita oggi mentre facevano un'escursione in montagna. La tragedia è accaduta tra le province di Brescia e Bergamo, e precisamente tra il Monte Vareno e lo Scanapà, in una località nei pressi del Passo della Presolana. Si trattava di una coppia milanese, lei di 35 e lui di 40 anni. Dopo l'incidente, con la figlia è rimasta una coppia di amici delle vittime, che ha anche assistito alla tragedia. È accaduto all'ora di pranzo: la coppia, insieme alla figlia e agli amici, era uscita per una passeggiata e si trovava su una strada sterrata vicino a un precipizio. Nonostante abitassero in Lombardia, una regione ancora in una zona arancione, il gruppo aveva programmato un fine settimana in montagna in una zona che frequentavano spesso. La famiglia si era fermata in un ostello in Valseriana e questa sera sarebbero dovuti tornare a Milano.

La figlia era sul bob

Marito e moglie morti oggi in montagna nel Bresciano dopo essere precipitati in un dirupo, secondo le prime ricostruzioni, non indossavano scarpe adeguate per percorrere un sentiero come quello su cui sono scivolati. Solitamente quel tratto viene percorso da escursionisti con ramponi, mentre le vittime indossavano doposcì. La figlia di cinque anni era su un bob trascinato dai genitori.

Il fatto

Il piccolo gruppo era arrivato nelle vicinanze di un canale ghiacciato, dove si era rovesciata una slavina. Stando alle testimonianze, sembre che la donna sia scivolata su una lastra di ghiaccio vicino a un canale, ed è precipitata in un dirupo mentre il marito - nel tentativo di salvarla - è caduto anche lui per oltre duecento metri. I due sono morti sul colpo. Sotto choc la figlia, che è stata subito soccorsa dalla coppia di amici della vittima che ha lanciato anche l'allarme attivando le ricerche. Immediatamente sono intervenute le squadre di soccorso delle Stazioni Cnsas di Breno, V Delegazione Bresciana, e di Clusone, VI Delegazione Orobica, a supporto delle operazioni di recupero avvenute con l'elicottero di Areu decollato da Brescia. Sono arrivati anche i carabinieri, i vigili del fuoco e il Corpo volontari Presolana con un'ambulanza.

I soccorritori hanno lavorato ore per recuperare i corpi privi di vita: l'intervento di recupero delle forze dell'ordine e dei soccorritori si è concluso intorno alle 17:00. Nel frattempo i carabinieri indagano per ricostruire l'incidente, ma le salme delle due vittime sono già state restituite ai familiari, mentre la bimba di 5 anni è stata affidata ai nonni. Valeria Coletta lavorava in una finanziaria, mentre Fabrizio Martino Marchi lavorava per un'azienda farmaceutica. Il luogo dove si è consumato il dramma, ironia della sorte, porta proprio al cosiddetto Salto degli sposi, un luogo che prende il nome da una tragedia avvenuta circa due secoli fa quando una coppia, lui un musicista polacco e lei una pittrice, decisero di morire insieme gettandosi insieme nel vuoto, abbracciati.

Ultimo aggiornamento: 22:49

