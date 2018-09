© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Polizia di Stato è riuscita ad arrestare duegeorgiani grazie all'utilizzo di un sistema di. «, il nuovo e sofisticato programma della Polizia scientifica di riconoscimento delle immagini, ha permesso oggi alla Polizia di Stato di Brescia di arrestare due soggetti di origine georgiana ritenuti responsabili di un furto in abitazione commesso lo scorso 17 luglio a Brescia», si legge in un comunicato delle forze dell'ordine.Le immagini acquisite da una telecamera di video sorveglianza si sono rivelate decisive per le indagini per le indagini condotte dalla Squadra mobile. «I fotogrammi sono stati poi analizzati con l'applicativo in uso alla Polizia Scientifica che permette di confrontare le immagini dei rei con i volti dei milioni di soggetti schedati, restituendo una ristretta platea di sospettati. A completare il quadro indiziario a carico dei due stranieri, domiciliati in provincia di Verona, è stato il ritrovamento degli indumenti indossati durante il furto e l'analisi dei tabulati telefonici».