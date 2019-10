Elisabetta non ce l'ha fatta: raccontava su libri e social la battaglia contro il cancro

di Michela Poi

Combatteva un cancro al seno da 5 anni. Con determinazione, speranza e coraggio. Ma non ce l'ha fatta. E' morta a 33 annibresciana che raccontava sui libri e sui social la malattia che l'aveva colpita. Una battaglia che ha sempre portato avanti con estrema ostinazione, fino all'ultimo giorno. Nata ail primo agosto 1986, Elisabetta aveva avuto modo di viaggiare in tutto il mondo prima che il tumore la fermasse. Nuova Zelanda, Sudafrica, Mosca,Fin dall'adolescenza era stata abituata a stare lontana da casa. Proprio in America aveva scoperto la grande passione per lo yoga, che riusciva a praticare anche sul lettino d'ospedale.Nei lunghi periodi trascorsi in ospedale Elisabetta si era messa a scrivere, arrivando a pubblicare il suo romanzo: "Come capita la vita" e poi il suo libro di poesie: "Fino a qui". Pagine che avevano commosso i suoi followers e chi la seguiva. Lascia il marito, sposato a giugno di quest'anno.