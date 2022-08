Brescia, guardia giurata spara e ferisce un bambino di tre anni: è in gravi condizioni

Guardia giurata spara un colpo di pistola in strada e ferisce un bambino di tre anni, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi rimane riservata. È accaduto ieri sera a Cortefranca in provincia di Brescia, poco lontano dalla discoteca Number One.

APPROFONDIMENTI SARDEGNA Bambino rischia di soffocare in spiaggia con un chicco d'uva:... ITALIA Bimbo morto a Sharm, il funerale del piccolo Andrea a Palermo

Bambino rischia di soffocare in spiaggia con un chicco d'uva: salvato da una pediatra e un'infermiera in ferie

Il bambino era alla finestra di casa quando è stato raggiunto dal proiettile.

Ancora da capire perché la guardia giurata, di 46 anni fuori servizio, abbia sparato.

L'uomo al momento si trova in caserma a disposizione dei carabinieri che indagano.

Venezia, bimba di un anno e 8 mesi investita e uccisa da un'auto in retromarcia: alla guida il padre