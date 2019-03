Morti due fratellini caduti dall'ottavo piano. «Inutili i tentativi di rianimarli»

Caduti a ragazzini di 11 e 14 anni sono caduti a Quirino di Marzio. Avevano 14 e 11 anni. Bologna e morti sotto gli occhi dei vicini stamani. Duedi 11 e 14 anni sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono caduti si trova nella zona di via. Avevano 14 e 11 anni.







Dalle prime informazioni si tratta di due fratelli di 11 e 14 anni. È successo intorno alle 10. Sul posto la Polizia e il 118 che ha tentato invano di rianimarli.

Al momento non si conoscono le cause di quello che è successo. I residenti sono sotto choc dopo aver visto i due corpi sull'asfalto. I due cadaveri sono stati notati da diverse persone che abitano nei condomini delle vicinanze. Il

luogo della tragedia è una sorta di cortile interno, una rientranza di via Di Marzio che conduce a vari numeri civici dei palazzoni di questa zona popolare della periferia ovest del capoluogo emiliano. Nell'area diversi agenti della polizia.

Bologna

, il condominio dove è accaduta la tragedia