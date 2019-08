LEGGI ANCHE

Ieri pomeriggio due uomini sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato da futili motivi e occultamento di cadavere per la morte dell'operaio quarantaduenne. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato in un burrone presso Vergato, un paesino che si affaccia sulle colline diI due indagati sono un cinquantenne romeno e un trentaquattrenne d'origine serba. Le indagini della Procura di Bologna hanno rivelato che Consolato aveva passato la sua ultima sera assieme ai due uomini, coi quali aveva litigato al bar, per poi sparire nel nulla. A denunciare la sua scomparsa sono stati l'ex moglie e il fratello.Martedì mattina gli uomini della Compagnia di Vergato hanno ritrovato la sua macchine lasciata sul bordo della strada, vicino al luogo dove il giorno dopo è stato scoperto il cadavere. L'auto era in pessime condizioni, probabilmente a causa di un incidente, mentre affianco al bagagliaglio sono state rivenute macchie di sangue.