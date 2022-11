Bologna, crolla una gru su un palazzo: tragedia sfiorata in via Marzabotto

Incidente in un cantiere edile in via Marzabotto, a Bologna. In base a quanto si apprende, dopo le 12, una gru è crollata danneggiando, nella caduta, un palazzo vicino all'area dei lavori. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento la strada è chiusa, non si registrano persone ferite. Sul posto sono impegnati vigili del fuoco, polizia locale, 118 e carabinieri.