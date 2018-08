Bologna, danni stimati per 10 milioni

10 milioni la tima dei danni causati dall'esplosione di Bologna. A renderlo noto è stato l'assessore alla protezione civile del Comune di Bologna Alberto Aitini. «Ci sono 5 milioni di euro di danni solo per le due concessionarie di auto - ha spiegato - poi ci sono i negozi, le case. Contiamo i danni a due scuole della zona, in fase di quantificazione, alla sede del quartiere di Borgo Panigale. Danni anche all'illuminazione della zona».



Intanto Autostrade per l'Italia precisa che l'incendio e l'esplosione che hanno fatto parzialmente crollare il viadotto sul raccordo A1-A14 non ha alcuna conseguenza sulla circolazione in A1 Milano-Napoli, in A14 Bologna-Taranto e in A13 Bologna-Padova. Il tamponamento, infatti, è avvenuto sul Raccordo di Casalecchio, spiegano da Autostrade, che non riguarda direttamente nessuna di queste direttrici principali (ma solo per chi dall'A1, provenendo da sud, si immette sull'A14 e viceversa) la cui transitabilità è stata ripristinata ieri mattina in entrambe le direzioni su una corsia per senso di marcia.

Si calcola che per la ricostruzione del ponte del raccordo di Casalecchio, snodo cruciale per i collegamenti autostradali, ci vorranno cinque mesi.