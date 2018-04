Bimbo di 4 anni cade dal balcone, è grave: madre denunciata per abbandono di minore

La polizia ha denunciato per abbandono di minore la mamma del bimbo di 4 anni che ieri pomeriggio, a Bologna, è precipitato dal balcone di un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Antonio Di Vincenzo, zona Bolognina. La donna, una 33enne tunisina, aveva infatti lasciato in casa da solo il piccolo per andare a prendere gli altri figli a scuola, che si trova a poche centinaia di metri di distanza. Dopo avere scavalcato la ringhiera del balcone il bimbo ha fatto un volo di oltre 10 metri, finendo sul parabrezza di un'utilitaria parcheggiata in strada e sfondandolo. È ancora ricoverato nel reparto di Pediatria dell'ospedale Maggiore, con varie contusioni, ma è fuori pericolo. Il primo a soccorrerlo dopo la caduta sarebbe stato, a quanto si apprende, un cittadino cinese che lo ha trovato sul cofano della macchina, lo ha preso in braccio e ha cominciato a suonare tutti i campanelli del palazzo. Poco dopo è sopraggiunta la madre, che ha preso il figlio e lo ha portato in casa. Non è stato chiarito chi sia stato a chiamare il 118 e come mai, nei minuti successivi, si sia reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta dell'appartamento. Su questi aspetti della vicenda sono ancora in corso gli accertamenti della polizia.

