Como, esonda torrente a Blevio: frana e allagamenti, interrotta la strada ex statale

Esondazione a Blevio, un paesino sul lago di Como, dove un torrente è uscito dagli argini nella notte. Blevio era già stato pesantemente colpito dal maltempo nel mese di luglio. Non ci sono stati feriti e non sono segnalati sfollati. In particolare, la frazione di Capovico, al confine con il Comune di Como, è stata invasa da fango, massi e detriti in seguito all'esondazione del torrente Pertus: intorno alle 3 di notte il materiale uscito dall'alveo ha invaso la strada che sale alla frazione e la ex statale 583 Lariana per Bellagio, che è interrotta al traffico.

Il precedente a luglio

I lavori di sgombero sono iniziati già questa mattina all'alba e la strada dovrebbe riaprire entro la giornata di oggi. I residenti sono stati svegliati nella notte dal fragore dei sassi che si riversavano a valle e hanno rivissuto con paura quanto accaduto il 25 luglio, quando in paese praticamente tutti i corsi d'acqua che scendono ripidamente nel lago erano esondati, provocando danni enormi alle abitazioni. «Il torrente Pertus era monitorato, ma questa volta, a differenza di luglio, non ha piovuto così tanto, per cui stiamo cercando di capire cosa sia accaduto» ha detto il sindaco Alberto Trabucchi.

