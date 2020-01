La truffa del falso vino: 10 milioni di litri sequestrati, era venduto come doc e biologico

La truffa del vino. I carabinieri hanno portato a termine l'operazione Ghost Wine, durante la quale il Nas leccese ha smantellato tre presunte associazioni per delinquere che commerciavano un prodotto vinoso a basso costo, spacciandolo come bevanda di qualità o addirittura biologica, Doc e Igt. Circa 10 milioni di litri di prodotto vinoso, custoditi in 89 contenitori, sono stati sequestrati su disposizione della magistratura di Lecce dai carabinieri del Nas e da uomini dell'Ispettorato Repressione Frodi in un'azienda salentina. I beni oggetto del sequestro penale erano già sottoposti a sequestro amministrativo.



