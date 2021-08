Si sdraia sui binari della Circumvesuviana, passa il treno e resta illeso: era fuggito da centro di igiene mentale

Si è sdraiato in mezzo alle rotaie e al passaggio del treno è rimasto illeso. La vicenda è avvenuta nei pressi della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano (Napoli). Protagonista un uomo di 58 anni che si era allontanato dal servizio di Igiene Mentale della zona come riferisce l'Eav: quando ha visto arrivare il treno, proveniente da Sorrento, è andato a stendersi in mezzo alle rotaie. Il conducente non ha potuto rallentare la corsa del convoglio, ma l'uomo, che era in uno stato di semi incoscienza, è rimasto praticamente illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale caserma ed un'ambulanza che ha accompagnato il 58enne in ospedale.

APPROFONDIMENTI VENEZIA Venezia, il cane scappa sui binari: 33enne lo insegue, travolto e... MILANO Milano, muore investito dal treno mentre cammina nella galleria della... ROMA Roma Termini, centinaia di passeggeri bloccati nei treni: cadavere... MARTINSICURO Travolto dal treno muore a 36 anni: la vittima è di San... ROMA Marino, muore sul colpo investito dal treno Roma-Velletri MARINO Investito dal treno sulla Velletri-Roma: linea ferroviaria riaperta,... MONDO Tornado si abbatte sul treno: il deragliamento è impressionante

Venezia, il cane scappa sui binari: 33enne lo insegue, travolto e ucciso dal treno sotto gli occhi della fidanzata

Nel tardo pomeriggio, l'uomo protagonista dell'incredibile avvenuta in mattinata è stato visto che si aggirava di nuovo nei pressi della stazione della Circumvesuviana. Lo fa sapere il presidente dell'Eav (l'Ente autonomo Volturno, l'holding regionale che gestisce il trasporto locale su ferro in Campania), Umberto De Gregorio. L'addetto alla vigilanza, spiega De Gregorio, «lo ha notato e lo ha avvicinato, avvertendo subito le forze dell'ordine».