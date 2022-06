Bimbo di un anno e mezzo cade in una vasca biologica: in fin di vita in ospedale a Ferrara

Drammatico incidente nel Ferrarese. Un bambino di un anno e mezzo è caduto accidentalmente in una vasca biologica a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. È successo nel pomeriggio e il piccolo è ricoverato all'ospedale di Cona.

Modena, bimbo cade dal secondo piano: babysitter fermata per tentato omicidio

APPROFONDIMENTI SOLERIA Modena, bimbo giù dalla finestra del secondo piano: baby... L’INCREDIBILE STORIA Bimbo di 2 anni cade dal balcone, urta cavo dell’alta tensione... DOGLIANI Cuneo, bambina investita da un pullman: è in codice rosso TORRE ANGELA Roma, mobile cade dal balcone: grave un bimbo di 7 anni

Bimbo cade nella vasca biologica

Le condizioni del piccolo sono gravissime. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per accertare la dinamica. A quanto emerso, il bimbo era in visita dai nonni, in una azienda agricola della zona, quando è sfuggito all'attenzione dei genitori.

La dinamica

Il bambino è stato rianimato sul posto e poi portato d'urgenza in ospedale. Pare che il bambino abbia camminato sopra la cisterna e il coperchio abbia ceduto. All'interno, liquidi e fanghi reflui utilizzati nell'ambito della ditta di famiglia, che ha sede di fianco all'abitazione. La prima persona a soccorrerlo, in via Donatori di sangue, sarebbe stata la bisnonna. Poi sono intervenuti i carabinieri e il 118 per tentare tutte le manovre necessarie per provare a salvarlo. Anche i vigili del fuoco stanno approfondendo la dinamica dei fatti.