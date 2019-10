Bimbo ucciso a Cardito, un racconto di orrori al processo, la sorellina: «Papà beve e ci picchia»

LEGGI ANCHE....> Si è trovato davanti «una scena raccapricciante, la bimba era totalmente sfigurata dalle botte, aveva lividi dappertutto e faceva fatica anche a vedere, aveva gli occhi gonfi e per guardare doveva aprirsi le palpebre con le manine». Con queste parole un agente della Polizia di Stato ha descritto la terribile scena che si è trovato davanti il 28 gennaio scorso nell'ospedale Santobono di Napoli dov'era stata portata la sorellina di Giuseppe, il bimbo ucciso il 27 gennaio a Cardito, nel Napoletano. Il poliziotto è tra i testimoni del processo a carico di Tony Essobti Badre e Valentina Casa, rispettivamente il patrigno di Giuseppe e la madre del bimbo ucciso. Badre è accusato dell' omicidio di Giuseppe, il tentato omicidio della sorellina e i maltrattamenti. Di comportamento omissivo è invece accusata Valentina Casa.LEGGI ANCHE....> Nipote disabile segregato e legato in casa: gli zii arrestati confessano e chiedono perdono

«Dovete portate in prigione mio padre, la sera beve la birra e ci picchia, e mamma deve chiamare i carabinieri». E' un grido d'aiuto giunto troppo tardi, quello della piccola sorellina di Giuseppe. A riferire le sue parole, è proprio uno degli agenti della Polizia intervenuti nell'ospedale Santobono di Napoli, testimone oggi, nel tribunale di Napoli, Queste parole la bimba le riferisce al poliziotto, mentre sta disegnando, nel reparto dove la piccola è ricoverata e dove sarà sottoposta a un intervento per suturare una parte dell'orecchio parzialmente staccata, verosimilmente per le botte ricevute.



«Mi sembrava un mostro, era irriconoscibile» e poi «non pensavo che una persona potesse arrivare a tanto» ha detto una vicina di casa del piccolo Giuseppe, durante l'udienza del processo. La circostanza fa riferimento al giorno in cui Giuseppe venne ucciso, precisamente al momento in cui intervennero i sanitari del 118. «Quando ho visto la bambina - ha detto ancora la donna - ho pensato a mio figlio che ha otto anni...aveva i capelli strappati, dietro la nuca, l'ho vista per pochi istanti ma fa male ricordare». La donna ha poi ricordato le volte che li vedeva andare a scuola: «avevano sempre gli occhi bassi, sembravano impauriti». Quel giorno (quello dell'omicidio), ricorda la donna, «non mi è stato chiesto aiuto» e neppure «ho sentito urlare». La testimone ha poi confermato alcune dichiarazioni rese alle forze dell'ordine quando venne ascoltata nell'immediatezza dei fatti: «quella era la casa degli orrori: lui che urlava sempre tantissimo e diceva parolacce».

