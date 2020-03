Matera, trovato morto Diego, il bimbo di 3 anni scomparso ieri a Metaponto di Bernalda

Matera, è stato trovato morto il piccolo Diego, il bimbo di 3 anni scomparso: il cadavere del bambino di tre anni di cui si erano perse le tracce ieri mattina a Metaponto di Bernalda (Matera) è stato ritrovato poco fa. Il corpicino del bimbo è stato trovato nei pressi della foce del fiume Bradano. Della sua scomparsa si era occupato anche il sito web della trasmissione Rai 'Chi l'ha visto'. Il corpicino del bimbo di tre anni è stato ritrovato dai carabinieri del Centro cinofili di Firenze, grazie all'utilizzo dei cani «molecolari», in un canneto che costeggia il letto del fiume Bradano, a Metaponto di Bernalda (Matera).

L'allarme della mamma

Il bambino di tre anni era scomparso ieri mattina dall'abitazione in contrada Marinella, una località vicina al fiume Bradano. Le ricerche per tutta la giornata di ieri non hanno dato esito, ricerche effettuate dai vigili del fuoco con unità cinofile, droni con termocamere, e battute di volontari, carabinieri e poliziotti. Durante la giornata di ieri l'area è stata sorvolata pure da un elicottero ma senza alcun riscontro.



+++ Purtroppo il piccolo Diego è stato ritrovato senza vita nel fiume Bradano. +++ I Carabinieri di Pisticci lo hanno rinvenuto intorno alle 7 di questa mattina insieme ai colleghi del Centro Cinofili di Firenze intervenuti con i cani “molecolari”. #Matera #chilhavisto pic.twitter.com/Bhar90Pgbl — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 28, 2020

Ieri mattina, intorno alle 11, i genitori hanno dato l'allarme dopo essersi accorti che il figlio non era in casa. I genitori del piccolo vivono e lavorano in questa contrada rurale nelle cui vicinanze scorre il fiume Bradano. Seguendo alcune tracce, proprio lungo gli argini si sono concentrate le ricerche, effettuate pure con il nucleo specializzato Saf (speleo alpino fluviale).





Il sindaco: «Tragedia senza senso»

«Una tragedia senza senso che spezza in due il cuore di tutti noi»: sono le parole scritte su Facebook dal sindaco di Bernalda (Matera), Domenico Tataranno, che ieri, fin dai primi momenti, aveva partecipato alle ricerche del bambino di tre anni, il cui cadavere è stato ritrovato a ridosso di un canneto nei pressi del fiume Bradano. Stamani il sindaco si è recato sul posto ed ha portato il conforto di tutta la comunità bernaldese ai genitori del bambino, che sono imprenditori agricoli di origine campana e che abitano in contrada Marinella al confine con la provincia di Taranto. Il bambino, infatti, frequentava l'asilo nella vicina Marina di Ginosa (Taranto). E ieri alle ricerche hanno partecipato anche numerose persone di Ginosa. Ieri mattina oltre 150 uomini, tra forze dell'ordine e vigili del fuoco (con reparti speciali), coordinati dalla Prefettura di Matera, avevano avviato le ricerche cominciate dopo l'allarme lanciato dalla madre del bambino.

