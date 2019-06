Bimbo di 8 anni travolto da un'auto mentre attraversa la strada: è grave

di Andrea Tafuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bimbo di 8 anni è stato travolto da un'auto mentre stava attraversando la strada. Si trova ricoverato in prognosi riservata il bambino investito ieri sera intorno alle 20 da un'auto a, Comune in provincia di Lecce . Da una prima parziale ricostruzione dei fatti pare che il bimbo sia stato travolto e scaraventato sull'asfalto da una vettura, proprio mentre attraversava la strada Per verificare l'esatta dinamica dell'impatto sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di. Le condizioni di salute del bambino sono costantementre monitorate dai sanitari dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce