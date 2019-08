Bimbo segregato nella villetta degli orrori e picchiato con un tubo: genitori ai domiciliari

La decisone del gip arriva a tre giorni di distanza dall'interrogario dei genitori. La madre, di 45 anni, ha dichiarato: «Non riuscivo più a fronteggiare la situazione, non sapevo come correggere i suoi comportamenti». Il padre, quarantasettenne, invece, si sarebbe dissociato dai metodi correttivi della moglie. Ha detto di non avere mai denunciato nulla per paura che togliessero loro il figlio.La notte del 29 giugno il bambino aveva telefonato ai carabinieri per chiedere aiuto dopo essere stato chiuso a chiave nella sua stanza, senza letto, senza luce e con un secchio dove fare i bisogni. I genitori erano andati al saggio di danza di una nipotina. Sul diario del ragazzino, ora affidato a una casa protetta e assistito da un'equipe di professionisti, sono state annotate tutte le punizioni che gli venivano inflitte per educarlo, compreso l'uso di un tubo per picchiarlo.