Macerata, bimbo di 6 anni scomparso dopo essere precipitato in un dirupo: ricerche in corso

Ore d'ansia e preoccupazione a Pian dell'Elmo, nel territorio di Apiro. Un bambino di sei anni è caduto - secondo le prime informaizoni - in un dirupo. Immediatamente è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi e sono scattate le ricerche.

A quanto si apprende il piccolo era insieme ai genitori nella zona della Grotta di San Francesco sul monte San Vicino. Al lavoro le squadre del 118, dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Stanno arrivando i rinforzi da tutta la provincia. Sul posto in arrivo l'eliambulanza.

Le ricerche

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico stanno intervenendo nei pressi della grotta di San Francesco, in località Pian dell'Elmo, per le ricerche di un bambino di circa 6 anni scivolato in un fosso. Lo fa sapere il Soccorso Alpino e Speleologico in un tweet.