Bimbo morto per Covid a Frosinone, otto indagati tra medici e infermieri: domani l'autopsia

Otto indagati per la morte del bambimo, risultato positivo al Covid, avvenuta venerdì scorso all'ospedale di Frosinone. Notificato l'avviso al personale medico ed infermieristico di turno nelle ore del decesso del bambino di Alatri. Si tratta di un atto dovuto a tutela delle eventuali persone coinvolte in vista degli accertamenti tecnici irrripetibili. Domani, 19 luglio, sarà effettuata l'autops. L'esame sarà svolto al policlinico Gemelli di Roma. Stasera alle 21.30 nella chiesa di Mole Bisleti una veglia di preghiera per Nicolò e la sua famiglia.