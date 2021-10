«Quattro minuti sono assai pochi per intravedere un pericolo per la vita o l'incolumità fisica di due persone che erano sì all'interno dell'ascensore in un pomeriggio assai caldo, come di solito accade a luglio a Roma, ma solo da pochi minuti». Così il giudice Massimo Di Lauro scrive nelle motivazioni della sentenza di condanna, arrivata il 9 luglio scorso, a due anni per omicidio colposo a carico di Flavio Mezzanotte, l'ex dipendente Atac...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati