Un bambino di 5 anni è morto, oggi pomeriggio, a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in via Aristonico di Alessandria a Casal Palocco a Roma.

Bimbo di 3 anni morto dopo una caduta in piscina a Verona. I genitori si erano distratti

La dinamica

A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stata una Smart ForFour e una Lamborghini con quattro giovani a bordo.

Tumore al cervello, mamma operata da sveglia con il figlio neonato accanto: l'incredibile intervento nelle Marche

I soccorsi

Il piccolo che viaggiava con la madre sulla citycar è stato trasportato in condizioni disperate in ospedale al Grassi di Ostia dove, è giunto cadavere. Sul posto i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che stanno effettuando i rilievi.