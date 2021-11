Padre uccide il figlio di 10 anni e minaccia di far esplodere casa. L'uomo era fuggito dall'ospedale dove era ricoverato per Covid

Ucciso dal padre. Sarebbe questo l'epilogo della tragedia accaduta questo pomeriggio a Cura di Vetralla (Viterbo), in cui ha perso la vita un bimbo di 10 anni, trovato con una ferita alla gola: inutili i soccorsi. Ancora da chiarire gli aspetti della vicenda, che ha avuto origine dall'allarme lanciato per una fuga di gas nell'abitazione in cui vive la famiglia.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, in via Luzi, pronti appurare se ci fossero pericoli per la segnalata perdita di gas, si sono trovati di fronte a una scena di tutt'altro tipo. Sembra che l'uomo si fosse barricato in casa e avesse lui aperto il gas minacciando di far esplodere tutto. Quando poi i soccorritori sono entrati nell'abitazione, con l'ausilio dei carabinieri, hanno trovato il bambino con una profonda ferita alla gola, ormai senza vita. In stato confusionario i genitori. Il padre, positivo al Covid-19, era ricoverato in una struttura ospedaliera di Roma. Ma ieri nel primo pomeriggio si sarebbe allontanato per raggiungere Cura. Poi la tragedia. L'uomo aveva un divieto di avvicinamento emesso dal gip del Tribunale per un problema familiare.