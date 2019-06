Roma, bimbo di 5 anni muore schiacciato dal cancello di casa

chiudendo il cancello di casa, in via Antonio Rivautella, in zona Longarina, quando a fine corsa la struttura a binario scorrevole gli è crollata addosso schiacciandolo.IL PRECEDENTE Anzio, cade un cancello, muore bambino di quattro anni La tragedia si è consumata alle 18,40, a pochi passi dai campi da calcio dell'associazione sportiva Totti Soccer School. Il bimbo, del 2013, è stato soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno liberato e caricato su un'eliambulanza che lo ha trasportato in gravi condizioni all'ospedale Bambino Gesù. Sul posto i carabinieri di Ostia che hanno messo sotto sequestro il cancello.