Bimbo di 8 mesi muore dopo bagnetto in casa a Milano, la mamma si era allontanata per prendergli un gioco

Un bimbo di appena otto mesi è morto dopo aver fatto un bagnetto in casa. La tragedia si è consumata questo pomeriggio a Milano, all'interno di un'abitazione di via Costantino Baroni. Il piccolo è stato immediatamente trasportato in elisoccorso al reparto di pediatria dell'ospedale di Bergamo, dove è deceduto circa un'ora dopo.

La tragedia in casa

Il bambino, di origine marocchina, avrebbe ingerito dell'acqua durante il bagno. In casa era presente la madre. Gli agenti agenti della Squadra volante e della Squadra mobile della Questura stanno lavorando per ricostruire l'accaduto. Arrivato anche il pm di turno di Milano Francesco Cajani per un sopralluogo. Sul posto anche la polizia per ricostruire quanto è accaduto.

La madre si era allontanata

Si sarebbe assentata per pochi istanti per andare a prendere un gioco la mamma del bambino di otto mesi morto dopo aver ingoiato dell'acqua mentre faceva il bagnetto nell'abitazione in cui viveva, in via Costantino Baroni, alla periferia di Milano. Nella vasca con lui c'era il fratellino di pochi anni e il bimbo, mentre la mamma non era in bagno, ha ingioiato dell'acqua. Il personale del 118 ha cercato di rianimarlo e l'ha portato in elicottero all'ospedale di Bergamo, dove però, non ce l'ha fatta.