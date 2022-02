A 10 anni chiama il 112: «Mi hanno aggredito». Ma era una lite all'oratorio con una bimba

Ha chiamato il 112 dicendo di essere stato aggredito. Ma quando i militari hanno raggiunto il bambino di 10 anni hanno veificato che si è trattato di una amichetta che, infastidita, lo aveva allontanato bruscamente con una leggera spinta.

La lite all'oratorio poi la chiamata ai carabinieri

La vicenda è accaduta martedì 22 febbraio, intorno alle 17 del pomeriggio in un oratorio del Valdarno (Toscana). Immediato l'intervento di una gazzella della radiomobile che ha preso subito contatto con il bimbo accertandosi che non fosse in pericolo.

I militari della compagnia di San Giovanni dopo la chiamata del piccolo hanno inviato tutte le pattuglie disponibili nel luogo da cui era partita la telefonata pensando di trovarsi di fronte al gesto di un malintenzionato o che il bambino fosse stato vittima di bulli. Quando il bambino ha visto i carabinieri però li ha accolti spiegando che tutto era nato da una lite con una bimba più grande di lui.