Baby calciatore colpito da malore in campo: 13enne gravissimo

Dramma in campo. Unsi è sentito male oggi pomeriggio mentrea Fino del Monte (), in Valle Seriana: immediato l'allarme, con l'arrivo dell'elisoccorso del 118 direttamente all'interno del campo da calcio della località bergamasca.Il ragazzino si è accasciato a terra all'improvviso, pare colpito da un. Sul posto anche un'automedica e un'ambulanza. Il tredicenne è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni.