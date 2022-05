PERUGIA In arresto cardiaco e in ipotermia. Se un bimbo di appena un anno potrà continuare a vivere, lo si deve soltanto alle capacità dei rianimatori e del personale del pronto soccorso che sono riusciti a strapparlo alla morte. Cronaca di minuti ad altissima tensione e preoccupazione: il bimbo, di origini straniere e residente a Perugia, arriva intorno alle 9.30 di ieri al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della misericordia a bordo di un’ambulanza. Le sue condizioni sono disperate, è in arresto cardiaco. Assieme al personale del 118, secondo quanto si apprende, si materializza un uomo che racconta di essere il padre ma che poi velocemente sparisce senza dare alcuna spiegazione.

Intanto il piccolo sembra senza speranze. Due medici vengono chiamati dal reparto di Rianimazione per il tentativo estremo di salvarlo. Cosa che riesce, dopo sei drammatici minuti, con grandissima soddisfazione per tutti. Il cuore del piccolo riprendere a battere e a quel punto il bimbo viene intubato e ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale. Sempre secondo quanto si apprende, nelle ore successive i medici avrebbero notato qualche flebile segnale di ripresa. Ovviamente è ancora troppo presto per avere dati certi sulle sue condizioni o per poter dire che il peggio è passato, la sua situazione è costantemente monitorata e la giornata di oggi sarà importante per svolgere accertamenti necessari e stabilire le sue condizioni di salute.

Ma come c’è arrivato un bimbo di un anno in arresto cardiaco all’ospedale? Una spiegazione l’avrebbe fornita la madre, arrivata in ospedale dopo che il cuore del piccolo aveva ripreso a battere. La donna ai medici e al personale presente avrebbe raccontato come il piccolo si sarebbe soffocato mentre stava mangiando un biscotto: a quel punto avrebbero tentato di scuoterlo per far sputare il bolo che gli impediva di respirare e poi gli avrebbero gettato addosso dell’acqua per farlo riprendere e poi gli avrebbero avvolto una coperta perché lo sentivano freddo.

Una versione che dovrà necessariamente passare per il vaglio della magistratura. Non solo perché gli atti sono stati trasferiti alla procura dei minori che dovrà decidere se aprire o meno un fascicolo d’indagine, ma anche perché sempre stando a quanto si apprende sul corpo del bimbo sarebbero stati trovati segni di pregressi traumi. Cosa non da poco conto per un piccolo di appena un anno. Ulteriore elemento di valutazione è legato proprio al capire se questi traumi siano stati già segnalati proprio all’autorità giudiziaria.