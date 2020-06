Bambino di 6 anni inciampa con le infradito della sorella e cade in una latrina: morto soffocato

Ultimo aggiornamento: 19:55

della sorella eIl piccolo Beniamin Osipciuc, 6 anni, è scomparso martedì scorso nella piccola città di Hincesti, in Moldavia. Il bambino stava per sedersi su una tazza sopra la latrina vicino casa sua quando èdentro la latrina.Il bimbo aveva preso le ciabatte della sorella, che però erano troppo grande per lui, motivo per cui riusciva a camminarci a fatica. Senza dire nulla si era allontanato per andare in bagno, ma quando non lo hanno visto tornare si sono allarmati e ne hanno denunciato la scomparsa, come riporta anche il Mirror poi le ricerche si sono concentrate in prossimità dell'abitazione ed è stato in quel momento che hanno controllato nel bagno scoprendo il cadavere del piccolo. Le analisi sul corpo non hanno evidenziato segni di violenza, quindi il caso è stato sin da subito trattato come incidente. Le autorità ritengono che Beniamin sia scivolato dal water per finire nella latrina.