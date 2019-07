Simone, 12 anni, il cuginetto di Alessio, 11, falciato dal Da venerdì mattina il piccolo, che perso le gambe, quasi del tutto tranciate nel terribile impatto, era ricoverato al Policlinico di Messina dove era stato trasferito con in elisoccorso. Stamattina sono stati celebrati a Vittoria i funerali di Alessio morto praticamente sul colpo dopo essere stato investito mentre giocava davanti casa.



Vittoria, la mamma del bimbo morto: «Ho preso il telefono all'assassino» Il commissario prefettizio di Vittoria , Filippo Dispenza, ha comunicato che è morto anche, ildi Alessio, 11, falciato dal suv nel centro di Vittoria, in provincia di Ragusa. Alla guida Rosario Greco, sotto effetto di alcol e cocaina.



I funerali del piccolo Alessio a Vittoria



Dolore ai funerali di lessio. Una città intera in lacrime ha reso omaggio al piccolo Alessio, falciato da un Una città intera in lacrime ha reso omaggio al piccolo Alessio, falciato da un Suv giovedì sera mentre stava giocando davanti alla sua casa. La Chiesa di San Giovanni era stracolma di gente, più di tremila persone almeno, famiglie intere che hanno voluto testimoniare vicinanza e affetto alla famiglia del piccolo Alessio ma anche la risposta civile di una città alle scorribande di criminali che hanno spento la vita di un ragazzino di 11 anni. A celebrare la messa il vescovo di Ragusa Carmelo Cuttitta che ha ricordato l'insegnamento che la morte di Alessio potrà dare. «Oggi Alessio è con noi - ha detto il Vescovo- e lo sarà sempre. Il suo sacrificio non resti vano».

Eloise Gitto, direttrice del reparto di terapia intensiva neonatale del policlinico diMessina parla di situazione subito compromessa: «All'arrivo di Simone avevamo già giudicato le sue condizioni gravissime. Abbiamo tentato in tutti i modi di salvarlo, ma ogni terapia non è bastata a farlo rimanere in vita. Siamo rammaricati».