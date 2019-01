di Alessia Marani e Camilla Mozzetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Si dispera papà Francesco tra i corridoi dell'ospedale Santa Margherita di Torino. Sua figlia Camilla, 9 anni appena, è morta da poche ore e lui non si dà pace. «Se solo non ci fossero state quelle barriere frangivento la mia piccola va ripetendo sarebbe forse ancora viva». Le mani che compulsivamente levano via dagli occhi le lacrime quasi a voler cancellare invano quell'orrore: sua figlia, che amava lo sci è morta su una pista del Sestriere. Camilla era contenta ieri mattina, perché...