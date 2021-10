Bimba di 5 anni muore in un campo sportivo a L'Aquila: schiacciata da porta da calcio. I genitori sono romani

Una bambina di appena cinque anni è morta, nel pomeriggio di oggi, in circostanze ancora da chiarire, nella zona di Rocca di Botte (L'Aquila) nella Marsica. A quanto è stato possibile ricostruire secondo le prime informazioni, sembra che la piccola sia stata colpita da una porta da calcio mentre si trovava all’interno di un piccolo campo sportivo in disuso che si trova, invece, accanto a uno in uso.

La bambina era in vacanza con i genitori

La bimba era insieme ai genitori, entrambi originari della provincia di Roma. La famiglia si trovava in Abruzzo dove ha una seconda casa.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma i sanitari del 118, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Indagano sulla dinamica dell’incidente i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, del Nucleo radiomobile e del Nucleo operativo. Sul posto anche il capitano Michele Valentino Chiara e il medico legale Domenico Paradiso.

Restano da chiarire molti aspetti. Intanto come la porta possa essere caduta addosso alla piccola e, in secondo luogo, se quel campo in disuso fosse adeguatamente protetto e segnalato. Particolari su cui i carabinieri sono già al lavoro su delega della Procura che ha aperto un fascicolo affidato al pm Elisabetta Labanti.