Campobasso, bimba di 4 anni muore dopo essere stata sbalzata fuori dal finestrino: la mamma è in ospedale

Un tragico incidente, avvenuto questa mattina intorno alle 11, ha scosso Petacciato, un piccolo comune della provincia di Campobasso, in Molise. Sulla provinciale che collega la Statale Adriatica al paese, nei pressi dell'ingresso del centro urbano, l'auto di una giovane donna s'è ribalatata e la figlia di 4 anni, dopo esser stata sbalzata fuori dal finestrino, è morta sul colpo. La 32 enne, di Montenero di Bisiaccia, al volante di una Fiat Punto, aveva appena imboccato la provinciale quando, sembra per un problema all'auto, non è riuscita a svoltare finendo dritta contro un cordolo della strada per poi ribaltarsi più volte.

La bimba, che si trovava sul seggiolino dietro, è stata scaraventata fuori dal finestrino finendo uccisa sul colpo. Sul posto il 118 Molise e i Vigili del Fuoco di Termoli che hanno dovuto tirare fuori dalla vettura la madre. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola mentre la madre, sotto schoc, è stata condotta in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.