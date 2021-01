Grosseto, bimba di 8 anni annega dopo essere caduta in piscina: stava andando in bicicletta

Una bambina è caduta in piscina ed è morta annegata poco dopo. Il fatto è successo nella tarda mattinata di oggi in provincia di Grosseto, dove la bimba di 8 anni - residente nel comune di Capalbio, località La Vallerana - sembra sia caduta vittima di un incidente mortale mentre stava andando in bicicletta. La caduta nella vasca sarebbe stata determinata - forse - da una perdita dell'equilibrio che l'avrebbe fatta scivolare.

I soccorsi

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Stando a quello che hanno riferito i carabinieri, l'incidente si è verificato all'interno di un'area di un ristorante. Immediatamente si sono attivati i soccorsi: un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso Pegaso, ma i tentativi di rianimazione messi in pratica dai soccorritori della piccola sono falliti. La bambina era in vacanza in Maremma con i genitori.

