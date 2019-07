Bimba investita nel passeggino a tre anni, è morta dopo 12 anni di coma

di Pasquale Sorrentino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fu investita nel passaggino quando aveva tre anni. Muore dopo 12 anni di coma . Lutto a, in provincia di Salerno , per la morte della bambina di origine cinese che dopo essere stata investita, nel gennaio del 2007, a soli tre anni.Il terribile incidente avvenne il 23 gennaio del 2007 a Trinità di. Lafu investita da un'auto mentre stava attraversando la strada, insieme alla nonna. La piccola, inizialmente fu portata con urgenza all'ospedale Curto di Polla, per poi essere trasferita a causa dei gravi traumi riportati all'ospedale Santobono diGravissimi i traumi riportati dalla. Da lì, dopo una lunga degenza, è iniziato il calvario della piccola che per 12 lunghi anni è rimasta in. Fino a ieri.