Bimba di 6 anni gravissima: aggredita dai due cani rottweiler della vicina di casa a Capena

E' grave la bambina di sei anni di Capena, pochi chilometri a nord di Roma, aggredita da due cani di razza rottweiler di proprietà della vicina di casa. La piccola è stata trasportata in elicottero al policlinico Gemelli della Capitale dove è ricoverata in prognosi riservata.

Donna aggredita e uccisa da un branco di cani: aveva 36 anni, lascia quattro figli

APPROFONDIMENTI USA Donna aggredita e uccisa da un branco di cani: aveva 36 anni, lascia... ABRUZZO Travolta e uccisa dal trattore: lo aveva messo in moto per far vedere... MILANO Stilista trovata impiccata a Milano, scagionato il fidanzato. I... NAPOLI Uccisa a calci dal compagno durante il lockdown: arrestato ad Arzano...

Roma choc, cane senza guinzaglio aggredisce due bambini di 9 e 6 anni nel parco: feriti

Ragazza azzannata alla testa da due pitbull: è gravissima, strappato il cuoio capelluto Arrestata la proprietaria dei cani ad Atlanta

E' accaduto oggi poco dopo le 17 in viale del Castello a Capena dove la bambina vive con la famiglia in una villa bifamiliare. Nell'altra porzione di abitazione, abita una donna proprietaria dei due cani. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capena e gli operatori del 118 che, date le condizioni della piccola, hanno chiesto l'intervento della eliambulanza per trasportarla d'urgenza al Gemelli. In azione anche i veterinari della Asl.

Ultimo aggiornamento: 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA