Bimba di 6 anni azzannata dal cane del vicino: «L'Husky le ha strappato naso, bocca e guancia»

Unaè statada un cane di grossa taglia, strappandole parzialmente la guancia, il naso e la bocca. La piccola è stata portata all'ospedale Mazzini di Teramo ed è in condizioni serie, con profonde lacerazioni.L'episodio è successo a Silvi nel tardo pomeriggio di ieri mentre la piccola si trovava in cortile a giocare. A un certo punto è stata azzannata da un grosso cane, dal racconto di alcuni testimoni sembrerebbe un, probabilmente di proprietà di unvisto che la bimba lo conosceva.Sono stati proprio i genitori ad accorgersi di quanto stava accadendo: hanno raccontato ai medici di aver visto il cane spalancare all'improvviso le fauci e mordere la piccola che si trovava accanto. Si sono quindi precipitati da lei e, dopo averla svincolata dalla presa l'hanno caricata in macchina e sono partiti alla volta dell'ospedale di Teramo.Giunti al pronto soccorso del Mazzini i medici hanno prestato immediatamente le prime cure tamponando le profonde ferite ed ora la bimba è in attesa di essere trasferita all'ospedale Salesi di Ancona dove i medici del reparto maxillo-facciale valuteranno come intervenire per ridurre i traumi ed evitare eventuali conseguenze permanenti.Della vicenda sono stati interessati i carabinieri che nelle prossime ore dovranno far luce su quanto accaduto e, come da prassi, la procura ha aperto un fascicolo. Spetterà invece alla Asl di Teramo avviare tutti i provvedimenti del caso nei confronti dell'animale.Un episodio simile era avvenuto lo scorso gennaio a Martinsicuro quando fu un pitbull di proprietà della sua famiglia ad aggredire al volto un bimbo di 5 anni mentre giocava in cortile in compagnia dei nonni. Fortunatamente, il piccolo non riportò gravi ferite.