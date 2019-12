Bimba aggredita dal cane di famiglia in Valsusa: l'animale l'ha azzannata al volto mentre giocavano

A Claviere, in alta Valsusa, una bimba di otto anni è stata aggredita ieri sera in strada da un cane che l'ha morsa al volto. La piccola è stata trasportata in ospedale a Torino con un elicottero del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma avrebbe problemi a un occhio. A quando si apprende alla bimba che nell'aggressione ha riportato un trauma a un occhio sono stati dati tre punti di sutura a una guancia. È stata giudicata guaribile in una ventina di giorni. Dagli accertamenti è emerso che la piccola non sarebbe stata aggredita ma stava giocando con il suo cane quando sarebbe stata morsa alla guancia. Al momento non si hanno notizie di segnalazioni o denunce.





