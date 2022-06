La batteria della bicicletta elettrica esplode mentre era in carica in casa: 56enne in codice rosso

Un uomo di 56 anni è stato ricoverato in codice rosso nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a seguito delle ustioni riportate nell'esplosione della batteria della sua bicicletta elettrica. Tutta la stanza ha preso fuoco ed è andata distrutta.

Le ustioni

E' successo questa notte a Lecce in via Maggiore Galliano, nel centro della città. Attorno alle 4 sono intervenuta un'ambulanza del 118 ed una pattuglia dei vigili del fuoco del comando provinciale. L'uomo ha riportato ustioni di primo e di secondo grado sul 25 per cento del corpo, in gran parte sul torace e sulle braccia.

Ricaricava la batteria

L'incidente è avvenuto mentre era intento a ricaricare la batteria al litio della sua bicicletta elettrica. Per cause che cercheranno di stabilire i vigili del fuoco, si è verificata un'esplosione che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi per la persona rimasta ferita.