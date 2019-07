Bibbiano, Salvini: «Non avrò pace finché tutti i bimbi non saranno a casa». Quattro già tornati dai genitori

La decisione del tribunale per i Minorenni di Bologna a quanto si apprende, non è recentissima ed è emersa nelle verifiche e nei controlli avviati dagli uffici giudiziari minorili su segnalazione della Procura reggiana di anomalie e illeciti da parte dei servizi sociali della Val d'Enza. ono tornati a casa quatto dei 7 bambini coinvolti nell'inchiesta Angeli e Demoni di Bibbiano , per i quali il tribunale dei Minori di Bologna ha deciso il ricongiungimento con le famiglie naturali. È quanto riporta La Gazzetta di Reggio.

Oggi sarò a Bibbiano per confermare il mio impegno, da papà e da ministro, in difesa di chi non si può difendere: giù le mani dai bambini!», aveva annunciato sui social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non avrò pace finché l'ultimo dei bambini non tornerà a casa». Lo ha detto Matteo Salvini, oggi in visita a Bibbiano, teatro dello scandalo degli affidi di alcuni bambini sottratti ai genitori. Intanto s«Una passerella? - tuona Salvini - Chi dice che faccio una passerella parli con mamme e papà a cui hanno tolto i figli. In Emilia Romagna sono quasi 10mila i bambini portati via a genitori».