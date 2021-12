Bergamo, morti due 20enni travolti da un'auto: erano sdraiati a terra forse per una rissa

Due giovani di 21 e 24 anni, Driss Ouaissa e Brahim Amine Ben Faresse sono morti la scorsa notte, travolti da un'auto a Paladina, nel Bergamasco, sull'ex statale della Valle Brembana, nei pressi di un locale. L'incidente è avvenuto poco prima delle 2 e i soccorsi per i due feriti, entrambi di origine marocchina, sono stati vani. Il conducente dell'auto che li ha investiti, un sessantenne della zona, è stato denunciato per omicidio stradale. Sul posto il 118 e la polizia stradale per i rilievi.

APPROFONDIMENTI ITALIA Torino, gru crollata: l'ultimo selfie tra i tetti prima della...

Torino, gru crollata: l'ultimo selfie tra i tetti prima della tragedia. Filippo, Roberto e Marco: chi sono le vittime

Entrambi vivevano a Bergamo, non lontano uno dall'altro. Il ventiquattrenne era nato in Marocco, il più giovane a Bergamo. Da quanto ricostruito dalla polizia stradale sulla base di alcune testimonianze, pare che i due, al momento dell'investimento si trovassero sdraiati a terra, dov'erano finiti per una lite. Uno dei due è morto sul colpo, l'altro dopo circa mezz'ora di tentativi di rianimazione da parte del 118. Il pm di turno Emanuele Marchisio ha disposto l'autopsia su entrambi i corpi, che sono stati trasferiti alla camera mortuaria dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.