Uccide l'amante più giovane di 25 anni con colpo di pistola in un hotel: «Voleva lasciarmi»

Una donna è stata uccisa questa mattina in un hotel di Dalmine, il Daina sulla provinciale 525. L'episodio attorno alle 10,30: la donna è stata ammazzata con un colpo di pistola ed è morta sul colpo. Vani i soccorsi del 118. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.



Un uomo di 62 anni, bergamasco di Bottanuco, si è costituito dai carabinieri per il delitto della donna uccisa questa mattina in un hotel di Dalmine. La vittima era una nigeriana di 37 anni. Il movente parrebbe passionale.



La vittima aveva conosciuto l'uomo perché aveva lavorato in passato come badante dalla madre di lui. Pare che la donna avesse manifestato l'intenzione di interrompere la relazione, almeno così avrebbe confessato il killer agli investigatori. Stamattina in hotel, dove i due si trovavano da ieri sera, è iniziata la lite che è poi degenerata.

