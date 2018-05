Beatrice Iannozzi, l'amica dei vip e proprietaria del Jackie O' rapinata nella sua villa: «Temevo volessero sequestrarmi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una notte da incubo, all'insegna del terrore, ma per fortunapuò raccontarla solo come un brutto ricordo. La proprietaria dele amica di tanti vip di fama internazionale, infatti, ha subito unanella suaromana, all'Alcuni banditi,, sono infatti riusciti a introdursi nella villa, nonostante l'accesso al comprensorio dove si trova la lussuosa residenza sia protetto da una sbarra e da alcuni vigilantes notturni. L'episodio risale alla notte tra venerdì e sabato scorsi: i rapinatori, che hanno puntato le pistole contro cinque, legandoli e imbavagliandoli, alla fine sono andati via con un misero bottino, ma lasciando un profondo senso di terrore.«I miei collaboratori hanno vissuto un incubo, sono stati terrorizzati per tutta la notte» - racconta a Il Messaggero la proprietaria del leggendario ed esclusivo locale del centro di Roma, a due passi da via Veneto - «Quando li ho visti così impauriti e immobilizzati,che l'obiettivo della rapina fossi io,».