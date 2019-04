Campania, bimbo 10 anni tenta suicidio e si lancia nel vuoto «Non voleva tornare a scuola»

di Petronilla Carillo

Choc a Battipaglia, dove un bambino di 10 anni è caduto dalla mansarda della sua abitazione ed è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santobono dopo le prime cure nel pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Dai primi accertamenti, pare che il bimbo si sia lanciato volontariamente dal secondo piano. Avrebbe addirittura lasciato un biglietto. Alla base del gesto, secondo gli investigatori, ci sarebbero motivi scolastici ma non legati a fenomeni di bullismo.È stata la madre a chiamare i soccorsi. Erano scesi insieme per andare a scuola, quinta elementare di un istituto di Battipaglia, ma il bimbo, orfano di padre, sarebbe tornato a casa con la scusa di aver dimenticato un quaderno, si sarebbe fatto dare le chiavi e, una volta solo, si sarebbe lanciato nel vuoto cadendo proprio davanti alla madre dopo un volo di dieci metri.