Bassano Romano, maresciallo dei carabinieri muore in un incidente con la moto: lutto cittadino

Bassano Romano in lutto. Il trentenne maresciallo dei carabinieri Angelo Carones, originario del comune viterbese, è morto in seguito a un incidente stradale mentre viaggiava a bordo della sua moto a Legnano (Milano).

Nonostante i soccorsi e il trasporto - in codice rosso - verso l’ospedale peril giovane maresciallo non c’è stato nulla da fare. Carones ha perso il controllo della mezzo in città, in piazza del Popolo, e ha urtato contro un palo della luce.

Carones, ricopriva il ruolo di vice comandante della stazione carabinieri di Legnano. Dopo aver prestato servizio per un anno a Parabiago, era arrivato a novembre del 2019 nella città del Carroccio. I colleghi lo hanno ricordato come «un ragazzo generoso e fantastico».

I funerali si svolgeranno domani, sabato 14 alle 17 a Bassano Romano. Il Comune ha decretato il lutto cittadino e sospeso le manifestazioni patronali.